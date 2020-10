Reținuți pentru deținere de țigări și alcool peste limita admisă de lege Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a transmis luni, 5 octombrie, prin intermediul unui comunicat, faptul ca in aceeași zi polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat 6 percheziții domiciliare la persoane banuite ca ar fi deținut țigarete și alcool in afara antrepozitului fiscal și peste limita admisa de lege. … Post-ul Reținuți pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

