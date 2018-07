Rețete exotice cu caise. Supă armenească, tocană marocană și tartă frangipane Rețete exotice cu caise. Invața sa faci supa armeneasca, tocana marocana și tarta frangipane, orez cu fructe uscate și cotlet cu sos de caise, feluri de mancare care te vor face sa simți ca intr-o calatorie, fie ea și doar culinara, pe taramuri asiatice! Tocana marocana cu miel, dovleac și caise Ingrediente: doua linguri de ulei, o ceapa mare, 2 caței de usturoi, o lingura de ras-el-hanout (un amestec de condimente special, facut de obicei din cardamom, cuișoare, scorțișoara, boia, coriandru, chimion, nucșoara, coaja de nucșoara, sare, galangal, piper și curcuma), 600 g pulpa de miel, 200 g miez… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

