Cunoscutul cercetator si neurolog David Servan-Schreiber, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer cerebral si a gasit metode de vindecare a scris o carte senzationala, numita „Anticancer” in care vorbeste despre lupta lui cu cancerul. Printre recomandarile facute in cartea sa, una dintre ele se refera tocmai la evitarea produselor cosmetice din comert care contin parabeni si ftalati (dietilhexilphtalate – DEHP si toate care se termina in „phthalate”), extrem de nocivi pentru sanatate. Parabenii care sunt folositi in produsele cosmetice sunt niste conservanti care ajuta produsul sa ramana valabil…