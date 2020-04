Rețete compensate fără deplasare la medic Casa Județeana de Sanatate a afișat pe prima pagina a site-ului instituției lista furnizorilor de servicii medicale, carora li se pot adresa pacienții pe toata perioada situației de urgența. Aceasta masura vine in sprijinul pacienților care au nevoie de asistența medicala și in aceasta perioada. In atenția Casei de Sanatate se afla și pacienții care […] Articolul Rețete compensate fara deplasare la medic apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) precizeaza ca, pe perioada starii de urgenta, pacientii cu afectiuni oncologice vor beneficia de medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pe baza retetelor de la medicii specialisti sau medicii de familie din judetul de domiciliu. In…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate( CNAS ) a transmis, joi, printr-un comunicat, precizari cu privire la acordarea serviciilor medicale pe perioada starii de urgența conform noilor reglementari. „Miercuri au intrat in vigoare normele de aplicare ale HG 140/2018, prin care este reglementat modul…

- In aceasta perioada cardul de sanatate nu mai e obligatoriu, iar pacientii cu COVID-19 vor putea fi tratati, chiar daca nu au asigurare medicala. ”In aceasta perioada nu va fi necesara folosirea cardului de sanatate. Practic serviciile medicale, ingrijirile la domiciliu, materialele sanitare, medicamentele…

- "Executivul a aprobat astazi hotararea de guvern care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta. Proiectul de act normativ a fost publicat in transparenta decizionala in data de 23 martie 2020, iar propunerile specialistilor din domeniul medical si ale pacientilor…

- O serie de modificari și completari ale unor acte normative in domeniul Sanatații vizand prelungirea și prorogarea unor termene, dar și reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgența au fost anunțate de Casa Județeana de Sanatate. Este vorba, in mare, despre consultații la distanța…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sanatate, a acuzat, luni, Guvernul de incompetenta si nepasare dupa aparitia in mediul online a unor imagini filmate in aceasta dimineata la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, unde sute de bolnavi de cancer stateau afara, in frig, lipiti unul…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate face precizari importante in plina pandemie de gripa. Pe perioada starii de urgenta, vor fi aplicate o serie de modificari ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare si decontare a serviciilor medicale si farmaceutice, dupa cum urmeaza: serviciile…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) precizeaza ca, in perioada starii de urgenta, vor fi aplicate o serie de modificari ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare si decontare a serviciilor medicale si farmaceutice.Potrivit unui comunicat al CNAS, citat de Agerpres, serviciile…