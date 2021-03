FC Farul Constanta nu s-a calificat in turneul play-off al Ligii a 2-a

Astazi s au stabilit formatiile calificate in turneul play off, care vor participa la lupta de promovare in Liga 1.Astazi s a disputat etapa a 21 a, ultima, din seznul regulat al Ligii a 2 a la fotbal, stabilindu se echipele care vor evolua in play off, ocupantele… [citeste mai departe]