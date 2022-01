Stiri pe aceeasi tema

- Weekend-ul a sosit, așa ca daca vrei sa te delectezi cu preparate delicioase, noi avem rețeta maestrului bucatar, Catalin Scarlatescu. Un desert delicios și ușor de preparat. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Weekend-ul a sosit, așa ca daca ai de gand sa-ți surprinzi familia cum un desert delicios, noi avem rețeta perfecta pentru cheesecake cu capșuni. Iata cum pot sa prepari cel mai simplu și gustos desert!

- Daca iși dorești o gustare foarte rapida, dar foarte gustoasa, prajitura cu iaurt și capșuni este una dintre cele mai bune variante. Este un desert aromat, pufos și extraordinar de aromat. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Ei bine, weekend-ul a sosit, iar daca nu ai chef sa faci absolut nimic, ci doar sa stai și sa te uiți la un film, noi iți recomandam sa faci acest lucru și cu o porție de Broxnie Cheesecake in mana. Iata cum poți sa prepari cel mai simplu și gustos desert!

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a inițiat un proiect de hotarare de guvern pentru ca ziua de luni, 29 noiembrie 2021, sa fie nelucratoare și astfel sa se poata face punte cu zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, care pica marți și miercuri. „Avand in vedere ca zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie…

- Peste 31.000 de persoane au fost vaccinate in Capitala de vineri dimineața pana duminica la ora 11.00. Dintre acestea, peste 17.000 au fost vaccinate la Maratonul vaccinarii. Potrivit CNCAV, in intervalul 12...

- Politistii harghiteni au aplicat, in weekend, amenzi de peste 10.000 lei pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara, in contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit Biroului de presa al IPJ Harghita, la sfarsitul saptamanii trecute s-au derulat actiuni la care au participat, sub autoritatea…

- National Committee on the Coordination of COVID-19 Vaccination Activities (CNCAV) head Valeriu Gheorghita announced on Tuesday that approximately 18,000 people were vaccinated at the 'Marathon for Life' organised in Bucharest last weekend, specifying that, at national level, over 682,000 people made…