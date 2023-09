Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat oficial in sezonul ploios. Ei bine, pentru ca vara a trecut, iar cei mai mulți se gandesc la iarna grea care ne așteapta de acum inainte, este timpul sa aflam și data exacta la care romanii trebuie sa dea ceasurile cu o ora in apoi. Astfel, acest proces de ora de iarna reprezinta sistemul…

- Vinete umplute la cuptor. Iata de ce ai nevoie ca sa pregatești vinete umplute la cuptor, o rețeta tocmai buna pentru un pranz sațios și sanatos!Potrivit studiilor, vinetele sunt bogate in compuși fenolici, care au rol antioxidant, protejand impotriva stresului oxidativ. In plus, proprietați anticanceroase,…

- Chiftele in sos de roșii. Iata care sunt pașii pentru a obține cea mai gustoasa masa. Urmați rețeta de mai jos. Chiftele in sos de roșii - Ingrediente 500 g de carne tocata, porc și vitao conserva de 400 g de roșii tocateo lingura cu cimbru uscat, marunțito lingura cu busuioc uscat, marunțitsare și…

- Supele sunt consumate in mod frecvent de romani, fiind extrem de delicioase, iar timpul de preparare nu este unul indelungat. Rețeta de supa de roșii va fi gata in doar 30 de minute și ai nevoie de cateva ingrediente.

- Prajitura „Lacrimi de inger" este o delicatesa simpla și cu adevarat magica. Daca faci aceasta rețeta originala, vei obține gustul și aspectul unice pentru acest desert special.Descopera o rețeta originala și fascinanta de prajitura de casa, denumita "Lacrimi de inger". Aceasta minunata prajitura iți…

- Cand spunem desert, ne gandim automat la ceva dulce. Insa aceasta rețeta este , dar astazi va propunem o varianta puțin altfel, mult mai sanatoasa.Pentru a prepara aceasta rețeta, este nevoie de urmatoarele ingrediente:4 felii de branza de capra proaspatastruguri albi mari1-2 smochine bine coapte, taiate…

- Branza de capra este in prezent un ingredient popular in gospodarie care ofera o gama larga de beneficii pentru sanatate. Specialiștii in nutriție susțin ca ar fi mai buna pentru sanatate decat branza obișnuita, cea de vaca.

- Vara ne dorim sa mancam ceva fresh, iar salatele se potrivesc cu acest anotimp. Așadar, va propunem trei rețete simple de salate de vara. Salata de rosii cu ceapa Este simplu de facut și o alegere ideala mai ales pentru zilele cu temperaturi ridicate de vara. Sanatoasa, usor de preparat si potrivita…