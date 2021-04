Stiri pe aceeasi tema

- O rețeta inedita de cartofi cu bere la cuptor este exact ce ai nevoie daca iți e pofta de ceva bun, fie ca preparat de sine statator, fie drept garnitura langa o friptura. Rezultatul este senzațional, ingredientele necesare sunt puține și extrem de accesibile, iar modul de pregatire e foarte simplu.Rețeta…

- Rețeta de placinta cu mere vine din Anglia. In general, desertul are o crusta placuta și se servește alaturi de frișca, inghețara sau sos. Preparatul este un simbol neoficial al Statelor Unite și unul dintre alimentele preferate de acest popor. Rețeta de placinta cu mere Placinta cu mere a fost raspandita…

- Pe 9 martie gospodinele pregatesc cele mai gustoase și aromate rețete de mucenici . Este una dintre tradițiile urmate in toate zonele țarii, iar in funcție de specificul zonei, rețetele pot fi variate. Iata cum se fac mucenici muntenești fierți cu zeama. In fiecare an, in calendar ortodox 2021 , la…

- In noaptea de 12/13 februarie, pe Drumul Național 17, in localitatea Beclean, a fost depistat un tanar de 27 de ani, din Uriu, in timp ce conducea un autoturim, deși consumase alcool și nu deține permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- O rețeta extrem de gustoasa și racoritoare este cea pentru placinta cu iaurt. E opțiunea perfecta daca te-ai saturat de desertul cu dovleac, mere sau branza. Care este modul de preparare și de ce ingrediente ai nevoie? Rețeta placinta cu iaurt. Modul de preparare e foarte simplu Unii dintre bucatari…

- Care este cea mai buna rețeta pentru o placinta cu mere pe cinste? Cei dragi iți vor cere modul de preparare dupa ce vor gusta! E desertul preferat al multora, dar nu toți știu secretul care o face perfecta. Rețeta pentru placinta cu mere Placinta cu mere e una din bucatele copilariei. Alaturi de chec,…

- Ciorba de fasole cu afumatura este deliciosa, dar rețeta simpla are nevoie și de un ingredient secret. Tarhonul. In plus, ea va fi și acrita cu oțet. Rezultatul este absolut fabulos, in special daca este completata cu o ceapa roșie feliata și inmuiata in puțina sare și puțin oțet de mere cu miere. Cea…

- Printre cele mai indragite preparate, dulci sau sarate se numara și placintele, iar pentru iubitorii placintelor cu branza avem o minunata rețeta de placinta cu branza sarata și aluat fraged cu iaurt.