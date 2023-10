Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc in aceasta dimineața in centrul Clujului. Potrivi IPJ Cluj, la data de 13 octombrie, in jurul orei 09.00, a fost inregistrat un accident de circulație in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. Din cercetarile preliminare, polițiștii…

- La ora actuala, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal iși desfașoara activitatea la ultimul etaj al Clinicii Medicala 2, din Cluj-Napoca, inclusiv in podul care a fost transformat in spital de profesorul Mihai Lucan. Acesta nu are autorizație de funcționare din partea nimanui, de la pompieri…

- ADI Eco-Metropolitan, asociația din care fac parte primariile și Consiliul Județean Cluj, a stabilit ca mirosul de rahat din oraș vine de la Pata Rat, de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID). ”Precizari cu privire la mirosul din municipiul Cluj-Napoca In urma controlului efectuat in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Cluj-Napoca – Dej, in zona localitații Jucu, județul Cluj, o autoutilitara a acroșat doi pietoni care se aflau angajați in traversarea parții carosabile. In urma impactului, unul dintre pietoni a decedat, celalalt…

- Aflata pe unul dintre dealurile ce inconjoara Clujul (respectiv in partea vestica a municipiului Cluj-Napoca, in apropierea secției in aer liber a Muzeului de Etnografie din Cartierul Grigorescu), vei gasi Padurea Hoia-Baciu , inclusa in diverse topuri ale celor mai inspaimantatoare locuri din lume,…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a creat, in urma consultarilor cu președintele Consiliului Județean Salaj și cu alți reprezentanți ai autoritaților locale, un Centru Academic UBB de Consultanța, Resurse și Servicii in Zalau (județul Salaj). Noul Centru va servi ca platforma de dinamizare…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma marti ca la inceputul lui 2027, Clujul va avea un spital de 600 de milioane de euro, unul dintre cele mai mari spitale de urgenta din centrul si estul Europei si ca judetul va avea in perioada urmatoare cea mai prospera era economica din intreaga sa istorie,…