- Conducerea Primariei comunei Lunca anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Rețea de canalizare ape uzate și stație de epurare in localitatea Baița și Frunzeni in comuna Lunca, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Lunca, satele…

- Conducerea Primariei comunei Rastolița anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea drumurilor publice din comuna Rastolița, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Rastolița, satele Rastolița, Borzia și Iod. "Informațiile…

- Conducerea Primariei comunei Batoș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de canalizare menajera și stație de epurare ape uzate in localitatea Dedrad, comuna Batoș județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Batoș, satul Dedrad.…

- Conducerea Primariei comunei Adamuș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare menajera in satul Dambau, comuna Adamuș, județul Mureș", propus a fi realizat in comuna Adamuș, in intravilanul satului Dambau. "Informațiile…

- Conducerea Primariei Chețani anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Imbunatațirea infrastructurii rutiere in satul Hadareni, comuna Chețani, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Chețani, satul Hadareni, județul Mureș. "Informatiile…

- Conducerea Primariei comunei Bogata anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drum comunal de legatura DC 117 din comuna Bogata, județul Mureș", propus a fi realizat in satul Ranta, drum comunal DC 117, comuna Bogata. "Informațiile…

- Conducerea Primariei comunei Pogaceaua anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Asfaltare strazi și imbunatațirea infrastructurii locale in comuna Pogaceaua", propus a fi amplasat in comuna Pogaceaua, satele Pogaceaua și Valeni. "Informațiile…

- Conducerea Primariei comunei Rastolița anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Canalizare menajera și stație de epurare in comuna Rastolița, județul Mureș – rest de executat", propus a fi amplasat in județul Mureș, comuna Rastolița, satele…