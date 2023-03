Stiri pe aceeasi tema

- Plata cu cardul la piata ramane un obiectiv greu de atins. Datele oficiale arata ca mai puțin de 100 de producatori agricoli din toata țara, care iși vand marfa la tarabe, s-au dotat și cu POS-uri.

- ”Facem tot ceea ce depinde de noi pentru a ne indeplini obiectivul de absorbtie a fondurilor europene, cel putin 10 miliarde, si anul acesta. In acest moment, am discutat cu ministrul Bolos, toate liniile pe care noi trebuie sa le abordam si modul de coordonare si dialogul cu celelalte ministere si…

- „De ce vor bancile sa se treaca la banii digitali? De ce se faciliteaza tot mai mult platile digitale? De ce sa platești cu numerar peste tot in loc de card bancar? Ganditi-va la acest exemplu cu o bancnota de 50 de euro care va circula in economie. – Am o bancnota de 50 de euro in buzunar și o voi…

- Hidroelectrica a anunțat noul preț al energiei furnizate, pe perioada ianuarie – iunie 2023. Hidroelectrica le propune clienților care vor sa se mute la companie in 2023 un preț de furnizare de 0,28 lei/kWh, ușor crescut de la de 0,25 lei/kWh oferta de anul trecut. Prețul total al energiei facturate…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel, le transmite cumparatorilor sa fie atenți cand achiziționeaza produse alimentare, in special in cazul „ofertelor promoționale”. Anghel recomanda prudența la achiziția alimentelor in aceasta perioada, pentru ca…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel, le transmite cumparatorilor sa fie atenți cind achizitioneaza produse alimentare, in special in cazul "ofertelor promotionale".

- Consumatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita la achizitia produselor alimentare, avand in vedere ca unii operatori economici vor ‘profita’ de aceasta perioada pentru a-si vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru…

- Consumatorii trebuie sa fie atenti la produsele alimentare pe care le cumpara, avand in vedere ca unii operatori economici vor „profita” de aceasta perioada pentru a-si vinde produsele din stoc, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel.