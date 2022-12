Stiri pe aceeasi tema

- Iarna iși face simțita prezența in toata Europa. Ninsorile și gerul au pus stapanire pe Marea Britanie, Franta, Germania, Cehia si Serbia și au dat peste cap traficul de pe șosele, dar și pe cel aerian. Valul de aer polar iși face simțita prezența și in Romania. Vor fi inregistrate cele mai mici temperaturi…

- ”Primark, retailerul international de moda, a anuntat astazi ca primul sau magazin din Romania va fi inaugurat in Bucuresti in preajma sezonului sarbatorilor de iarna. Situat in centrul comercial ParkLake, acesta se va deschide pentru cumparatori joi 15 decembrie, de la ora 10.00. Inaugurarea marcheaza…

- Marea Britanie și Franța sunt pe cale sa ajunga la un acord prin care sa opreasca migranții ilegali sa traverseze Canalul Manecii, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Prima care a luat cuvantul la evenimentul de intampinare a campionilor a fost Elisabeta Lipa, președintele Federației Romane de Canotaj. Fosta sportiva a vorbit despre performanțele obținute in Cehia și, mai in gluma, mai in serios, l-a abordat pe ministrul Eduard Novak, prezent și el in Salonul Oficial.„Domnule…

- Mai mult de o treime dintre romani se aflau anul trecut in pericol de saracie si excluziune sociala, arata datele Eurostat. Procentul este cel mai mare din Uniunea Europeana, in topul biroului european de statistica urmand Bulgaria (32%), Grecia si Spania (28%). Romania a ramas si anul pe primul loc…

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau va derula proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor…