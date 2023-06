Stiri pe aceeasi tema

- Bucațile ramase din submarinul Titan, in care cinci miliardari și-au pierdut viața, au fost aduse la țarm de roboții de adancime in cursul zilei de azi, in timp ce Garda de Coasta a SUA continua operațiunile de recuperare dupa implozia catastrofala a submarinului.

- Cei 5 pasageri ai submarinului Titan, cei care au mers sa viziteze epava Titanicului, ar fi ramas fara oxigen, conform specialiștilor. Submarinul are o rezerva de oxigen imbuteliat care ar fi putut dura 96 de ore, timp care, din pacate a expirat. Limita de oxigen ar fi putut fi afectata de ritmul de…

- Un sistem de salvare al Marinei Statelor Unite a sosit la St. John's, in provincia canadiana Newfoundland, unde va fi pregatit pentru a participa la cautarea submarinului Titan disparut duminica in timpul unei coborari la epava Titanicului, a declarat miercuri un oficial al fortelor navale americane,…

- Cursa contracronometru pentru a gasi submarinul turistic disparut duminica in timp ce se scufunda spre epava Titanicului. Contactul cu micul submersibil, unicat in lume, s-a pierdut dupa aproximativ o ora si 45 de minute de la plecare. La bord sunt cinci persoane, intre care un miliardar britanic, iar…

- Submersibilul turistic de mare adancime disparut in apropierea epavei Titanicului, cu cinci persoane la bord, mai are „aproximativ 40 de ore de aer respirabil”, a declarat marți capitanul Jamie Frederick de la Paza de Coasta americana. Eforturile de salvare aeriana și navala in apropierea sitului din…

- Un submarin folosit la vizitarea epavei Titanicului de catre turisti a fost dat "disparut" in Oceanul Atlantic si a declansat o operatiune de cautare si salvare, relateaza BBC News. O operatune de cautare a submersibilului era in desfasurare luni, declara BBC Paza de Coasta din Boston. Nu se stie cate…

- Un submersibil folosit pentru a duce turiștii sa vada epava Titanicului a disparut in Oceanul Atlantic, declanșand o misiune de cautare și salvare, anuta BBC. Paza de Coasta din Boston a declarat pentru BBC ca o operațiune pentru gasirea submersibilului este in curs de desfașurare. Nu este clar daca…

- Un submersibil folosit pentru a duce turiștii sa vada epava Titanicului a fost dat disparut luni, 19 iunie, in Oceanul Atlantic. O misiune de cautare și salvare a fost declanșata rapid, au anunțat reprezentanții Garzii de Coasta din Boston, relateaza BBC.Nu se știe deocamndata daca și cați oameni se…