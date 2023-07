Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, luni dimineața, pe DN 21 Braila - Slobozia, la ieșirea din localitatea Baraganul, din cauza unui accident rutier. O persoana a fost ranita, noteaza mediafax.Potrivit ​Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN21 Braila -…

- Trei persoane sunt ranite dupa ce un autoturism și un camion s-au ciocnit, miercuri, pe pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe DN69 Arad – Timișoara, la ieșirea din localitatea Vinga din județul Arad se circula ingreunat ca…

- Disconfort termic in creștere in regiunile sudice și estice, cu maxime de 36 de grade in cea mai mare parte a Munteniei, vestul Dobrogei și in jumatatea de sud a Moldovei. Recomandari pentru șoferi.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, potrivit Administrației…

- Mai multe lucrari de reparații și restricții de trafic pe autostrazi și drumuri naționale din Romania au loc miercuri și joi. Sunt restricții pe A1 Sibiu – Deva, A10 Sebeș-Turda și A3 București-Ploiești. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca miercuri au loc lucrari…

- Doua persoane aflate pe un scuter au murit, marți, pe o șosea din județul Hunedoara, dupa ce s-au izbit de un excavator. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 76, localitatea Brad, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Vizibilitate redusa pe A1 Sibiu – Sebeș – Deva. Avertizare pentru șoferi din partea Centrului Infotrafic al Poliției Romane S-a circulat cu mare dificultate duminica, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, din cauza vremii. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a emis o alerta pentru…

- Traficul pe soselele principale se desfasoara, sambata dimineața, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate buna si valori normale. Exista restricții pe A3 București-Ploiești, langa Ploiești, din cauza unui incendiu la un TIR, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67C (Transalpina), la kilometrul 105+200 de metri, in zona localitatii Tau Bistra, judetul Alba, din cauza unor aluviuni cazute de pe versant pe partea carosabila, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers”,…