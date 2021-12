Restricții de Revelion în majoritatea țărilor europene Socializarea de sarbatori și noua varianta Omicron: întreaga Europa se confrunta cu o creștere record a infecțiilor zilnice cu virusul COVID-19. În Franța 208.000 de cazuri noi miercuri, în Spania peste 100.000 de cazuri într-o singura zi, pentru prima data. Și în Italia sunt 98.000 de infectați, cu o rata de pozitivare de 9,52%, potrivit Rador care citeaza Euronews.

Prin urmare, atenție ridicata în vederea viitoarelor petreceri de Revelion. Germania, de exemplu, a anulat petrecerile mari și a stabilit o limita de 10 persoane pentru întâlnirile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

