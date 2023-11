Primaria Timișoara a anunțat mai multe lucrari la carosabil in luna noiembrie. Astfel, vor fi restricții de circulație pe strazile Ion Vidu, Bela Bartok și Calea Bogdaneștilor „In luna noiembrie, Primaria Municipiului Timișoara intensifica lucrarile de asfaltare pe Bulevardul Bogdaneștilor, in vederea reabilitarii liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale. Pentru realizarea lucrarii, circulația in […] Articolul Restricții de circulație in Timișoara, in urmatoarea perioada, pentru lucrari la drumuri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .