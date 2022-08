Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta restrictii de trafic in weekend in zonele Bulevardul Unirii, Piata Domenii, pe Soseaua Kiseleff, Calea Victoriei si zona adiacenta Stadionului "Rapid - Giulesti", in contextul in care sunt organizate mai multe evenimente.

- Circulația rutiera de pe drumul județean Gilau-Someșul Rece-Marișel se va relua in cateva zile, in zona in care un pod aproape s-a prabușit. Șoferii vor trebui sa respecte anumite restricții.

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta restrictii de trafic in weekend in zonele Bulevardul Unirii, Piata Domenii, pe Soseaua Kiseleff, Calea Victoriei, cat si zona adiacenta Stadionului "Rapid - Giulesti", avand in vedere organizarea mai multor evenimente.

- In data de 26 iunie 2022, in municipiul Deva va avea loc ceremonia oficiala organizata cu ocazia Zilei Drapelului Național. Pentru o buna desfașurare a acestui eveniment, circulatia rutiera va fi inchisa in Piața Tricolorului, Bulevardul 22 Decembrie, pe tronsonul cuprins intre…

- Alerta cu bomba la un centrul comercial din Sectorul 1 al Capitalei - un barbat a apelat telefonic Poliția Locala și a spus ca a pus o bomba in incinta unui mall, a anunțat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

- Festivalul Internațional de Folclor ,,Carpatica – Deva”, ediția a XXI-a – restricții de circulație in municipiul Deva cu ocazia evenimentului! Cea de a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor ,,Carpatica – Deva”, care se desfașoara la Deva, aduce restricții…

- Circulația rutiera va fi inchisa/restricționata in acest weekend pe mai multe bulevarde din centrul Capitalei cu ocazia desfașurarii mai multor evenimente Sambata, in intervalul orar 14.00-16.00, se va organiza un mars pe motociclete pe urmatorul traseu: șos. Bucuresti-Ploiesti – Piata Presei Libere…

- Traficul rutier va fi restrictionat, in weekend, in mai multe zone din Capitala cu ocazia desfasurarii mai multor evenimente, a anuntat, vineri, Brigada Rutiera, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…