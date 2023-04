Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29.04-01.05.2023, Piata V. Economu se va inchide pentru lucrari de asfaltare ce se vor desfasura in doua etape, dupa cum urmeaza: Etapa I: in zilele de 29 si 30.04.2023, se va inchide circulatia pe jumatatea intersectiei – partea dinspre bulevardul Simion Barnutiu. In aceste conditii, vor…

- In vederea realizarii lucrarilor de așternere a covorului asfaltic, Primaria Timișoara anunța instituirea de restricții de circulație pe str. Gheorghe Adam tronsonul cuprins intre str. Simion Barnuțiu – Dorobanților pana la Str. Lorena, cu devierea traficului pe contrasens și oprirea circulației tramvaielor…

- Google Maps permite acum utilizatorilor din București sa vada in timp real programul mijloacelor de transport in comun, o funcționalitate care era deja prezenta in mai toata Europa. De acum, aplicația iți va calcula in timp real ruta ce amai scurta pe care o poți urma, și, de asemenea, vei avea posibilitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca pe 9 si 10 martie va avea loc o greva generala in toate domeniile de servicii publice belgiene, context in care sunt asteptate

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca pe 9 si 10 martie va avea loc o greva generala in toate domeniile de servicii publice belgiene.

- La data de 26 februarie 2023, in jurul orei 04,20, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 38 de ani, din Sincel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Simion Barnuțiu din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Weekend-ul in care are loc deschiderea oficiala a anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii vine cu modificari in programul mijloacelor de transport in comun. In plus, strada Oituz, intre Punctele Cardinale și Piața Maraști, va fi inchisa circulației in zilele de 17, 18 și 19 februarie.…

- Echipajele de deszapezire ale Sectorului 4 raman in strada cu efective complete in urmatoarele 24 de oreIn Sectorul 4 al Capitalei traficul rutier se desfașoara in condiții normale de iarna pe toate arterele principale și secundare de circulație.Dupa primele doua zile de iarna autentica, in care Capitala…