Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei a anunțat ca se vor institui restrictii de circulatie pe Soseaua Colentina, pentru continuarea lucrarilor la Pasajului Doamna Ghica. ”In vederea continuarii lucrarilor aferente constructiei Pasajului Doamna Ghica, incepand cu data de 11 noiembrie a.c., se vor institui restrictii…

- Locuitorii cartierului Colentina, dar și șoferii care au drum prin aceasta zona a Capitalei – una intens circulata – afla ca pe Șoseaua Colentina se aplica restricții de circulație, de vineri, 11 noiembrie, incepand, in vederea continuarii lucrarilor la Pasajului Doamna Ghica. Ce presupun aceste restricții…

- Poliția Rutiera anunța ca de vineri se vor institui restricții de circulație pe Șos. Colentina, pe sensul catre Obor. Masura este luata pentru continuarea lucrarilor la Pasajul Doamna Ghica. Traficul auto va fi deviat pe linia de tramvai, fiind asigurate

- Poliția Rutiera anunța ca de vineri se vor institui restricții de circulație pe Șos. Colentina, pe sensul catre Obor. Masura este luata pentru continuarea lucrarilor la Pasajului Doamna Ghica. Traficul auto va fi deviat pe linia de tramvai, fiind asigurate astfel 2 benzi de circulație, informeaza…

- Incepand de astazi, 11 noiembrie, traficul rutier pe Șoseaua Colentina, in intersecția cu strada Doamna Ghica, pe sensul de mers spre Obor, va fi blocat total pe partea carosabil pana pe 10 ianuarie 2023, din cauza lucrarilor la Pasajul Doamna Ghica.

- In incidentul rutier a fost implicat un autoturism din cadrul Secției 6 de Poliție din Capitala, care circula pe Șoseaua Barbu Vacarescu, avand in funcțiune semnalele luminoase și pe cele sonore. Cand a ajuns in dreptul intrarii/ieșirii din dreptul magazinul Kaufland, acesta a intrat in coliziune cu…

- Un accident grav cu o mașina de poliție s-a petrecut in aceasta dimineata pe un bulevard din Capitala, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Autospeciala circula cu semnalele luminoase și acustice. O masina de politie care circula cu girofarul pornit pe bulevardul Barbu Vacarescu s-a ciocnit…

- Primaria Chișinau a cumparat 84 de autobuze pentru locuitorii din suburbiile Capitalei. Vehiculele circula deja pe liniile care fac legatura dintre Capitala și cele 35 de localitați din componența municipiului.