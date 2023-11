Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii organizeaza, marti, repetitii pentru Parada Militara Nationala din 1 Decembrie, de la Bucuresti care vor vor participa peste 1.500 de persoane, dintre care 150 de militari straini. De asemenea, vor fi folosite 130 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, informeaza news.ro.”Peste…

- Primaria Municipiului Craiova anunța instituirea unor restricții de circulație in contextul desfașurarii in condiții de siguranța a manifestarilor dedicate Targului de Craciun Craiova 2023. Restricțiile vor fi valabile in perioada 24.11.2023 – 26.12.2023 și vor afecta mai multe strazi din oraș. Strazile…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 21 noiembrie 2023, ora 12:00 – 22 noiembrie 2023, ora 16:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala. „Masura este luata de poliție in contextul desfașurarii Reuniunii Miniștrilor Afacerilor Externe a…

- „S-a intamplat de sute de ori. Funcționarul care s-a dus sa faca documentul de recepție s-a facut ca nu vede ca lipsesc locuri de parcare”, spune primarul Capitalei despre complexul Regie Residence din Grozavești.O investigație Libertatea a semnalat in 20 septembrie absența a peste 100 de locuri de…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca miercuri, intre orele 11.30 și 13.00, va avea loc o adunare publica cu ocazia inaugurarii Monumentului Ecaterinei Teodoroiu pe Șoseaua Panduri și vor fi instituite restricții de circulație.

- Astazi, 17 octombrie, la Chișinau, la Palatul Republicii se intrunește Summitul „Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova”, care reunește peste 30 de delegații straine. Prin urmare, in intervalul orelor 08:00 - 17:00, va fi restricționat traficul rutier pe mai multe strazi din Capitala. Transportul…

- Maine, vor avea loc funeraliile primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. In acest context, in centrul capitalei se vor desfașura mai multe evenimente, fiind create unele blocaje in traficul rutier, anunța reprezentanții IGP.

- Miine, vor avea loc funeraliile primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. In acest context, in centrul capitalei, se vor desfașura mai multe evenimente, fiind create unele blocaje in traficul rutier. In intervalul orelor 10:00-11:00, circulația va fi suspendata pe bd.Ștefan cel Mare…