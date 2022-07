Stiri pe aceeasi tema

- Fosta conducere a Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex) avea cunostinta despre respingerile ilegale de migranti in Grecia si chiar ar fi cofinantat astfel de operatiuni, potrivit unui raport acuzator din care publicatia germana Der Spiegel a publicat joi extrase,…

- “Rusia utilizeaza astazi toate instrumentele de care dispune pentru a santaja Europa. Am primit acum o confirmare cat se poate de clara din partea Comisiei Europene care ne spune ca la iarna Gazpromul va opri livrarile de gaze catre Europa. Este un scenariu pe care il ia in calcul. Evident, ca in prezent…

- Austria si Luxemburg au confirmat ca vor contesta pe cai legale initiativa Comisiei Europene, aprobata miercuri prin vot de Parlamentul European, de etichetare ca sustenabile a investitiilor ce privesc gazul natural si energia nucleara, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.

- Romania și alte patru state membre ale blocului comunitar vor sa amane cu cinci ani planul Comisiei Europene de interzicere efectiva a vanzarii de mașini noi pe benzina și diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters . Celelalte țari care adopta aceasta poziție, de amanare a…

- Parlamentul European (PE) le-a solicitat joi statelor UE sa convoace o conventie pentru reformarea tratatelor europene pentru a obtine, printre alte schimbari, eliminarea regulii votului unanim al statelor membre in adoptarea anumitor decizii in Consiliul UE si acordarea dreptului de initiativa legislativa…

- "Virusul inca circula, este prevalent in UE si trebuie sa fim pregatiti pentru noi cresteri (ale numarului de infectari) in a doua jumatate a anului sau pentru aparitia unor noi variante ale coronavirusului", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Christian Wigand. De aceea, Parlamentul…

- Uniunea Europeana a confirmat ca intentioneaza sa puna capat tuturor importurilor de titei si produse petroliere rafinate din Rusia, pana la finele acestui an, cea mai puternica masura de pana acum a blocului comunitar in ideea de a pune presiune economica pe Rusia ca sa inceteze razboiul din Ucraina.…

- Directorul executiv al Frontex, francezul Fabrice Leggeri, a demisionat pe fondul unei anchete a OLAF. Leggeri a declarat ca demisioneaza deoarece mandatul sau a fost modificat. Un purtator de cuvant al CE a negat ca mandatul Frontex a fost schimbat, relateaza Euronews. „Frontex are o sarcina extrem…