Stiri pe aceeasi tema

- O femeie gravida din Arad bolnava de COVID-19 a decedat, joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul transferului de la spital din Arad la Timisoara. Directia de Sanatate Publica (DSP) a demarat o ancheta.

- Incident deosebit de grav in aceasta seara pe strada Angela Sava din Timișoara – un barbat de 70 de ani a fost preluat in stare deosebit de grava de ambulanța dupa un incident cu un vecin. Conform primelor informații, barbatul statea de vorba cu o vecina cand a aparut un alt vecin care era sub […] Articolul…

- Ieri, la ora 10.00, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati de catre un coleg aflat in timpul liber despre faptul ca a depistat si imobilizat o femeie care oferea spre vanzare tigari provenite din contrabanda. Politistii ajunsi la fata locului au identificat femeia de 41 de ani, din Ocna Sugatag.…

- Un agent de la Postul de Politie al comunei Miroslava, care se afla in timpul liber, a identificat si a urmarit in trafic un sofer care conducea o masina furata, a informat IPJ Iasi. Agentul principal din cadrul Postului de Politie Miroslava, Ionut Puscasu, a declarat, marti, ca tocmai iesise din tura…

- Astazi, la amiaza, un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Tarnaveni, aflandu-se intr-o misiune solicitata din partea IPJ Mureș, au salvat o persoana care s-a aruncat in Tarnava Mica. Pompierii militari, aflandu-se in patrula cu echipajul de la poliție, pe strada Zefirului, din municipiul Tarnaveni,…

- Un polițist din Targu Jiu a devenit erou azi dimineața, chiar cand se afla in concendiu. Barbatul a auzit țipetele disperatele ale unei femei și fara sa mai țina cont de ceva, a ieșit din locuința desculț și in pijama și a inceput sa alerge talharul care ii furase femeii poșeta!

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca a fost deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intentie, fara drept, dupa ce doi copii din judetul Mures au omorat, prin loviri repetate, un catelus. Vela a mai anuntat ca a adoptat un catel care va creste la Ministerul Afacerilor Interne si…

- In urma cu puțin timp, pe DJ151, in zona localitații Miheșu de Campie , județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care a fost implicata o autoutilara care a parasit partea carosabila. In urma accidentului a rezultat o victima grav ranita, un barbat de 44 de ani, incadrata in cod roșu,…