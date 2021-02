Republicana Marjorie Greene spune că "regretă" postările din QAnon, dar acuză presa Parlamentarul republican Marjorie Taylor Greene, de 46 de ani, și-a exprimat regretul pentru comentariile incendiare din trecut și sprijinul pentru teoriile conspirației promovate de QAnon, potrivit AFP.

Comentariile sale la Camera Reprezentanților SUA apar în momentul în care parlamentarii se aduna astazi la vot pentru a o elimina din Comitetul pentru Educație al Camerei.

&"Mi s-a permis sa cred lucruri care nu erau adevarate. Și asta este ceea ce regret.", a spus ea.

Dar Greene s-a oprit din scuze și a dat vina pe mass-media: "Mass-media este la fel de vinovata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

