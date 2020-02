Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a vizat Republica Moldova in trei dosare noi privind aplicarea tratamentului inuman și degradant in detenție și acordarea in consecința, a prejudiciilor morale și materiale in cuantum redus, fara a ține cont de suferințele morale și fizice cauzate reclamanților…

- Republica Moldova a fost condamnata definitiv la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in dosarul Casei de Comerț „Gemenii” S.A., la 14 ani de la depunerea cererii. Prin urmare, Guvernul este obligat sa plateasca venitul ratat și sa reintoarca cladirea și terenul instrainat asociației „Ojog și Alții”.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronunțat Hotararea in cea de a doua cauza a fermierilor din raionul Dubasari (Oprea și alții impotriva Moldovei și Rusiei), a caror terenuri au fost sechestrate de catre administrația secesionista de la Tiraspol.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronunțat decizia in cauza Anatol Matasaru v. Republica Moldova. CEDO a decis ca prin comportamentul sau Anatol Matasaru a incalcat principiul confidențialitații si, prin urmare, a declarat cererea inadmisibila, transmite bizlaw.md.

- Premierul ungar Viktor Orban si-a exprimat vineri sustinerea pentru decizia guvernului sau de a suspenda compensatiile acordate detinutilor pentru conditiile rele din inchisorile suprapopulate din Ungaria, estimand ca exista prea multe cazuri de abuz de procedura, informeaza AFP. Invitat la radioul…

- Dragoș Ciupercescu, primul roman condamnat pentru terorism dupa ce in 2002 a ranit cinci elevi de la liceul Jean Monnet cu o grenada, a caștigat procesul contra statului roman la CEDO. Potrivit g4media.ro , Curtea Europeana pentru Drepturilor Omului a decis ca statul roman trebuie sa-i plateasca lui…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului insista asupra importanței drepturilor și libertaților fundamentale ale omului in detrimentul clasificarilor de tipul ”persoana aflata in stare de libertate” sau ”persoana privata de libertate”. Deținuții nu pierd dreptul la demnitate pe durata executarii unei pedepse.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a luat marti in vizor situatia din inchisorile Portugaliei, cerand Lisabonei sa ia masuri pentru ca detinutii sa poata beneficia de conditii de detentie "conforme" standardelor europene privind drepturile omului, informeaza AFP, citata de Agerpres.Statul…