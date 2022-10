Cel de-al doilea summit al Comunitații Politice Europene va avea loc primavara viitoare in Republica Moldova, a anunțat, joi seara, președintele Maia Sandu. „Propunerea de a gazdui reuniunea celor 44 lideri ai statelor și regiunilor din Europa in țara noastra accentueaza sprijinul univoc al partenerilor noștri pentru parcursul și viitorul european al Moldovei. El reflecta […] Articolul Republica Moldova va gazdui anul viitor cel de-al doilea summit al Comunitații Politice Europene, care reunește 44 de lideri europeni/ Maia Sandu: „Dragi prieteni, va așteptam la Chișinau!” apare prima data in .