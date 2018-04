Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noului Cod al Audiovizualului, redenumit in Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, a fost aprobat de Parlament in prima lectura in sedinta de vineri, 20 aprilie. Acesta prevede un sir de reglementari noi referitoare la principiile de comunicare audiovizuala, in temeiul…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind Codul serviciile media audiovizuale al Republicii Moldova. Potrivit Notei informative, acest proiect a fost necesar pentru ca legislația audiovizuala existenta nu este suficienta și eficienta. Proiectul a fost votat de majoritatea deputaților prezenți.

- La inceputul lunii martie, Comisia Europeana (CE) a dat publicitații cateva propuneri de modificare a Codului de vize care, pe de o parte, vor inlesni condițiile de obținere a vizelor pentru cetațenii care respecta legislația comunitara, iar pe de alta parte, vor inaspri condițiile pentru obținerea…

- Dezbateri aprinse in cadrul cursei electorale pentru presedintia Rusiei. Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski, a injurat-o pe Xenia Sobceak in cadrul unei emisiuni. In consecinta, jurnalista care candideaza la alegerile prezidentiale l-a stropit cu un pahar de apa.

- In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie sa ia ''atitudine cu privire la actiunile indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale a Republicii Moldova''.Reactia sefului statului survine in urma unor declaratii simbolice de…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, informeaza Radio Chisinau.

- Premierul Pavel Filip a declarat ca, indiferent cine a fost in fruntea Guvernului de la Bucuresti, relatiile moldo-romane mereu au fost bune. In acest context, seful Executivului si-a exprimat speranta ca noul prim-ministru desemnat al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua prima sa vizita oficiala peste…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…