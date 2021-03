Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Moldova ramine convins ca țara are nevoie de un Guvern funcțional. O spune liderul PDM, Pavel Filip, care in cadrul unui briefing de presa a dat de ințeles ca ar putea vota pentru candidatura lui Igor Grosu, desemnat de Maia Sandu la funcția de prim-ministru, insa doar in anumite…

- Parlamentul Republicii Moldova l-a desemnat joi pentru functia de prim-ministru pe ambasadorul tarii la Moscova, Vladimir Golovatiuc, sugerand o alternativa la nominalizarea facuta in urma cu doua zile de catre presedintele Maia Sandu, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Potrivit unimedia.info,…

- Deputații socialiști și cei din Platforma Pentru Moldova au semnat pentru un nou candidat la funcția de prim-ministru. Este vorba despre fostul deputat PSRM, recent numit ambasador al Moldovei in Federația Rusa, Vladimir Golovatiuc.

- PSRM la desemnat drept candidat pentru funcția de premier pe fostul deputat socialist Vladimir Golovatiuc, ambasadorul Rusiei in Republica Moldova. Informația a fost confirmata pentru Publika de catre liderul PSRM, Igor Dodon.Știrea se actualizeaza.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pentru functia de premier pe Igor Grosu, presedintele interimar al Partidului Actiune si Solidaritate. Decizia a fost anuntata dupa consultari cu...

- Avand in vedere ca Mariana Durleșteanu și-a retras candidatura la funcția de premier, am decis sa inaintez candidatura lui Igor Grosu la funcția de prim-ministru, a declarat președintele Maia Sandu dupa consultarile avute marți cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare.

- Instituirea unui nou Guvern condus de Natalia Gavrilița nu a fost susținuta în Parlamentul Republicii Moldova, informeaza ziarele de la Chișinau.Dupa patru ore de dezbateri, niciun deputat nu a votat în favoarea candidatei desemnate de președinta Maia Sandu.Platforma Demnitate…

- Deputatii PSRM, Platformei DA si PDM considera ca nu exista alta solutie pentru depasirea impasului politic in care se afla Republica Moldova, decat desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru de catre presedintele tarii, Maia Sandu. In acelasi timp, potrivit deputatului PAS, Sergiu Litvinenco,…