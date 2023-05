Stiri pe aceeasi tema

- Candidata Partidului Sor (de opozitie), Evghenia Gutul, a castigat alegerile pentru functie de guvernator in regiunea autonoma Gagauzia din Republica Moldova, a anuntat duminica Comisia Electorala Centrala la Comrat, dupa numararea tuturor buletinelor de vot, informeaza luni Radio Chisinau si agentia…

- Potrivit datelor preliminare, Evghenia Guțul, candidata partidului Șor, a ciștigat alegerile pentru funcția de bașcan al Gagauziei. In baza datelor preliminare oferite de birourile electorale, Comisia Electorala Centrala a Gagauziei a facut totalurile preliminare ale turului doi al alegerii guvernatorului…

- Comisia Electorala Centrala de la Comrat a fost sesizata de catre organele de drept despre pretinsele acțiuni de corupere a alegatorilor pentru a-i determina sa voteze pentru unul dintre candidații la funcția de bașcan al UTA Gagauzia. Contactata de IPN , președinta CEC a Gagauziei, Iana Covalenco,…

- Șefii unor organizații teritoriale din Gagauzia, alaturi de membrii staffului electoral ai Evgheniei Guțul, candidata partidului Șor la alegerile pentru funcția de bașcan din regiune, ar fi vizați de noi percheziții desfașurate duminica, anunța formațiunea. procurorii neaga ca ar fi facut rețineri.…

- Ambasadorul SUA, Kent D. Logsdon, și șeful delegației UE in Republica Moldova, Janis Mazeiks, s-au deplasat astazi in UTA Gagauzia unde au loc alegeri pentru funcția de bașcan. Cei doi au vizitat secțiile de votare, dar și Comisia Electorala Centrala din Comrat.

- Compania iData a publicat rezultatele unui sondaj sociologic care arata care dintre candidați are șanse mai mari de a deveni noul bașcan al Gagauziei sau de a accede in turul doi al alegerilor. La sfirșitul saptaminii curent, in UTA Gagauzia vor avea loc alegerile pentru funcția de bașcan. Opt candidați…

- Comisia Electorala Centrala a acreditat 19 observatori internaționali in vederea monitorizarii alegerilor Guvernatorului Gagauziei și a alegerilor parțiale pentru Adunarea Populara a UTA Gagauzia din 30 aprilie. {{674858}}In ședința de astazi, membrii CEC au aprobat unele hotariri cu privire la acreditarea…

- Comisia Electorala Centrala a Gagauziei a anunțat ca a inregistrat, pe 7 martie, primii doi candidați in cursa pentru alegerile bașcanului. Alegerile se vor desfașura pe 30 aprilie curent, scrie gagauzinfo.md