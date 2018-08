O postare a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, marti dupa-amiaza pe pagina sa de Facebook despre rezultatele intrevederii din aceeasi zi cu ambasadorul Statelor Unite la Chisinau, James D. Pettit, a determinat Ambasada SUA din Republica Moldova sa publice un comunicat in care face precizari cu privire la principalele subiecte discutate in cadrul acestei intalniri, informeaza portalul Deschide.md.



In text nu se vorbeste nimic despre terenul fostului stadion Republican, pe care Dodon nu doreste sa fie construita o noua cladire pentru misiunea diplomatica a SUA in Republica…