Republica Moldova a trimis la Iași o numeroasă echipă medicală pentru a face fata numărului mare de pacienți infectați cu Covid-19 Republica Moldova a trimis la Iași o numeroasa echipa medicala pentru a face fata numarului mare de pacienți infectați cu Covid-19 O ampla echipa medicala din Republica Moldova a sosit astazi la Iași pentru a veni in sprijinul sistemului nostru sanitar, care se confrunta cu un numar prea mare de persoane infectate cu COVID-19. In total, au venit 22 de medici și asistenți medicali din cadrul Ministerului Sanatații al R. Moldova și 10 lucratori din cadrul IGSU din țara vecina, doua ambulanțe și un microbuz. Cazarea și masa celor 32 de persoane este asigurata din bugetul Consiliului Județean Iași,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

