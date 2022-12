Stiri pe aceeasi tema

- Luni, o baza ruseasca a fost atacata cu drone; doua bombardiere strategice capabile sa transporte arme nucleare au fost avariate. Nu asta este relevant, ci altceva. Una dintre condițiile legale pentru ca Rusia sa foloseasca armamentul nuclear este, conform Decretului Președintelui Federației Ruse din…

- Atentatul de la Istanbul, de zilele trecute, este un atac menit sa loveasca alianța turco-rusa. Pare ciudat, dar sa luam la analiza aspectele. Desigur, turcii au indicat americanii ca principali oragnizatori ai atentatului, ceea ce pare destul de plauzibil in contextul actual. Sa nu uitam ca Turcia…

- Compania aeriana low-cost maghiara Wizz Air iși va inchide baza de la Chișinau pentru o perioada nedeterminata „din cauza masurilor de securitate și din cauza incertitudinii asupra spațiului aerian moldovenesc creat de invazia neprovocata a Ucrainei de catre Rusia”, a anunțat canalul Telegram Runway09.…

- De la inceputul lunii, benzina s-a scumpit cu 32 bani/litru, iar motorina cu 43 de bani/litru. Din pacate, tendința este in creștere, urmare atat a scumpirii barilului de petrol, cat și a grevelor din Franța, dar mai ales a embargoului impus la importul de țiței din Rusia, pe fondul conflictului din…

- Generalul american cu patru stele, Jack Keane, (fost șef adjunct al Statului Major al Armatei SUA, o voce influenta in problemele de politica externa) a recunoscut pe postul Fox News ca „numai pentru 66 de miliarde de dolari, am pus Ucraina in razboi cu Rusia”. Intervenția generalului a fost preluata…

- Ne-am obișnuit cu grozaviile din Ucraina incat am ajuns sa nu mai știm de la ce a pornit totul. Exista, chiar, suficiente persoane care mesteca propaganda furnizata din belșug de ambele parți și nu vad esențialul. Mai mult, exista persoane care au impresia ca intreg conflictul a pornit in februarie,…

- SUA au inarmat și antrenat Ucraina, au sprijinit-o și au impins-o spre confruntarea cu Rusia, au inchis ochii cand extremiștii ucraineni asasinau minoritarii ruși, cand dușmanii politici ai celor sprijiniți de ei dispareau fara urma. Dupa izbucnirea ostilitaților, au continuat sa inarmeze Ucraina, i-au…

- Am spus de mai multe ori ca tot ceea ce face Rusia in Ucraina a fost facut, mai intai, de așa-zișii „baieți buni”. Putin nu face decat sa repete scenariile occidentale care au dus la destramarea Iugoslaviei, de exemplu. Iar ipocrizia și dublul discurs lovesc din nou: in vreme ce incurajarea statelor…