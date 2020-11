Republica Ceha a marcat marti cea de-a 31-a aniversare a Revolutiei de Catifea printr-o ceremonie discreta, fara demonstratii sau marsuri, din cauza restrictiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza dpa.



Premierul ceh Andrej Babis a depus o coroana de flori pe una dintre cele mai importante strazi din Praga, Narodni, care uneste Orasul Nou cu cel Vechi, pentru a marca sfarsitul a peste 40 de ani de regim comunist in 1989, in Cehia.



"Din nefericire, libertatea este in prezent limitata din cauza pandemiei de coronavirus, insa situatia este desigur diferita",…