Republica Cehă evacuează ambasada din Kabul Republica Ceha ii evacueaza pe cei doi diplomati ai sai de la ambasada din Kabul deoarece situatia securitatii in Afganistan s-a inrautatit, a anuntat sambata ministrul de externe ceh, Jakub Kulhanek, relateaza Reuters.



Presedintele Afganistanului Ashraf Ghani a avut discutii urgente cu lideri locali si parteneri internationali sambata in timp ce talibanii se apropiau de Kabul, capturand un oras la sud de capitala si care este una dintre portile de acces catre oras.



Statele Unite evacueaza personalul ambasadei si cetatenii sai si alte tari isi evacueaza de asemenea personalul

Sursa articol si foto: agerpres.ro

