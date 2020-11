Stiri pe aceeasi tema

- Publicis Romania devine agenția de publicitate a TikTok pe piața locala Publicis Romania a semnat parteneriatul cu platforma de short-video content TikTok pentru servicii de creație și strategie above the line. Urmatorul pas este dezvoltarea primei campanii de brand in Romania. "Noi suntem foarte entuziasmați…

- CHIȘINAU, 14 nov - Sputnik. Gheorghe Gaberi produce butași de vița de vie, iar in cei peste 20 de ani de activitate pe piața locala și cea internațional, a ințeles preferințele consumatorilor straini. © Sputnik / OsmatescoDoua vinuri din Moldova au caștigat Marea Medalie de AurIntr-un interviu…

- ACEA: Romania, pe ultimele locuri in UE la creșterea vanzarilor de mașini electrice și hibride Piata automobilelor electrice si hibride a explodat in acest an in Uniunea Europeana, gratie stimulentelor guvernamentalearata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).…

- Cu straie, obiecte tradiționale și muzica moldoveneasca. Așa a fost amenajata o secție de vot din Rusia. Este vorba despre secția 1/335 din orașul Tula. Astfel, cetațenii moldoveni care in prezent se afla in Tula, sint așteptați la secțiile de vot. Amintim ca, astazi in Republica Moldova au loc alegeri…

- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, arata ultimele date ale Oil Bulletin, publicatie a Comisiei Europene, analizate de Agerpres . Astfel, incepand cu data de 19 octombrie, benzina costa in Romania 0,934 euro pe litru in medie, in timp ce…

- Vanzarile auto au explodat in septembrie. Piata din Romania a crescut cu aproape 80%, cel mai semnificativ avans din UE Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a urcat cu 3,1% in septembrie, la 1,3 milioane, fiind prima crestere din acest an, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ…

- In Romania, aproximativ 750.000 de oameni folosesc medicamentul Euthyrox. Dar cest medicament foarte cautat a disparut de pe piața farmacutica. Autoritațile au luat decizia de a suplimenta acest medicamentul și au decis sa importe o alta pastila cu aceeași substanța activa ca Euthyrox. Astfel, pilulele…

- Un studiu realizat de Zenith Automotive Advertising Expenditure Forecasts arata ca brandurile auto și-au redus cu mult bugetele alocate publicitații. Cheltuielile in publicitatea auto sunt estimate sa scada cu 21% in 2020 in 10 piețe cheie, conform previziunilor Zenith Automotive Advertising Expenditure…