- La 10 decembrie 2020, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a prezidat ceremonia virtuala de premiere a laureatilor Premiului ONU pentru Populatie, editia 2020. La eveniment au participat Maria Luiza Ribeiro Viotti, Sefa de Cabinet a Secretarului-General al ONU, care…

- COMUNICAT DE PRESA La 7 decembrie a.c., Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, Ambasadorul Ion I. Jinga, a participat la lansarea Grupului de Prieteni din cadrul ONU pentru eliminarea violenței impotriva femeilor și fetelor, o inițiativa menita sa devina un catalizator al diverselor procese…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni, prin consens, rezolutia bienala intitulata "Cooperarea dintre Organizatia Natiunilor Unite si Organizatia de Cooperare Economica la Marea Neagra". Proiectul rezolutiei a fost introdus, in cadrul celei de-a 75-a sesiuni a Adunarii Generale, de catre Romania,…

- COMUNICAT DE PRES A Comitetul Premiului ONU pentru Populație, prezidat de Reprezentant Permanent al Romaniei la ONU, Ambasadorul Ion I. Jinga, a desemnat caștigatorii premiului din anul 2020. La categoria "Candidați individuali" a fost declarata caștigatoare Majestatea Sa Regina Mama Gyalyum Sangay…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 K. O. "Daca as fi sculptor sau pictor si as avea posibilitatea sa-mi distrug operele care nu-mi plac, ceea ce in cazul arhitectilor nu este posibil, nu as pastra dintre acestea decit doua sau trei constructii", a declarat dl AIexandru Beldiman,…

- Sezonul premiilor Nobel din 2020 se deschide astazi, in contextul pandemiei de COVID-19, cu anuntarea premiului pentru medicina, informeaza DPA, citata de agerpres . Anuntul va fi facut de un reprezentant al Comitetului Nobel din cadrul Institutului Karolinska din Stockholm cel mai devreme la ora locala…

- Laureatii premiilor Nobel din acest an vor primi o suma in plus de un milion de coroane suedeze (110.000 de dolari), potrivit directorului fundației, transmite Reuters. Valoarea totala a bonusului va ajunge la...