Concert de mandoline la Filarmonica Pitești

Filarmonica Piteşti organizează luni, 13 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, primul concert al anului. Alături de grupul de mandoline „Luyah Mandolin Ensemble” și dirijoarea Lee Guk Puy (Coreea de Sud) participă orchestra de cameră a Filarmonicii Pitești. În program: C.C.Converse – What a friend we have in Jesus,… [citeste mai departe]