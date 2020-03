Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Județului Brașov, Mihai Catalin Vasii (președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența), președintele Consiliului Județean, Adrian Ioan Veștea, precum și inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Județean, lt. col. Lucian Marciu (vicepreședinți ai CJSU) au…

- Prefectul Mihai-Catalin Vasii s-a intalnit, astazi, cu reprezentanții marilor rețele de retail care au magazine in județul Brașov. Tema discuțiilor a fost legata de masurile necesare pentru a nu aparea probleme in aprovizionarea cu produse alimentare de stricta necesitate, in contextul unor incercari…

- Reprezentantii PSD anunta ca Comisia de Sanatate a Senatului a decis cresterea bugetului pentru achizitia de medicamente si materiale sanitare destinate protejarii impotriva coronavirusului, dar si ca au fost eliminate prevederile privind accesul nelimitat al spitalelor private la banii publici alocati…

- Pe langa conducerile societatilor si directiilor din subordinea municipalitatii (inclusiv reprezentantii Spitalului de Recuperare si cei ai Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon"), la Comitet au fost invitati sa participe si reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Directiei de Sanatate…

- O femeie a fost gasita moarta intr-o fantana, sambata seara, in municipiul Sebeș. La fața locului s-au deplasat criminaliștii de la IPJ Alba, care au solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgența ajutorul pentru scoatere acesteia. Reprezentanții ISU au transmis ca pompierii de la Garda de Intervenție…

- Ca urmare a ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor de ieri, 10 ianuarie 2020, in care s-a adoptat Planul de Masuri privind Controlul, Combaterea și Eradicarea Pestei Porcine Africane, prefectul județului Alba Nicolae Albu, s-a deplasat impreuna cu reprezentații principalelor instituții cu rol…

