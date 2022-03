Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, OUG privind unele masuri referitoare la garantiile de buna executie. Garantia de buna executie trebuie constituita, la contracte publice, inclusiv prin retineri succesive din sumele datorate, fara a fi necesara verificarea conditiei ca aceasta posibilitate…

- ”Guvernul Romaniei a adoptat, in sedinta de marti, la propunerea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, proiectul de Ordonanta de Urgenta privind unele masuri referitoare la garantiile de buna executie constituite in cadrul contractelor de achizitie publica si al contractelor sectoriale. Pentru…

- PUTEREA a semnalat toamna trecuta ca Adi Croitoru, președinta Agenția Naționale pentru Arii Naturale Protejate impusa de PSD-ul lui Dragnea, și-a secretizat averea de trei ani, cu binecuvantarea Agenției Naționale de Integritate (ANI) condusa de Florinel Ionel Moise. Ani Croitoru, protejata ANI In iulie…

- Presedintele executiv al filialei municipale PSD Iasi, Viorel Blajut, sustine ca primarul Mihai Chirica a anulat manifestarile oficiale de Ziua Unirii de la Iasi pentru ca i-a fost frica sa dea ochii cu oamenii, precizand ca "nici pandemia si nici indolenta autoritatilor nu ne pot fura ziua de 24 ianuarie".…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a avut, vineri, 14 ianuarie, consultari cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor, in contextul dialogului deschis pe care Guvernul il are cu mediul economic si cu structurile asociative, informeaza Guverul Romaniei. Operationalizarea Planului National de Redresare…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut, marti, 11 ianuarie, o intalnire cu presedintele USR, Dacian Ciolos, pe tema accesului autoritatilor publice locale la finantare din fonduri publice nationale si europene.La intrevedere au participat ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Președintele PNL Focșani, Neculai Tanase (foto), a fost eliberat vineri seara din funcția de secretar de stat in Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, condus de Cseke Attila. In locul sau a fost numit Vlad-Ștefan Niculae, un social-democrat din Argeș care a lucrat pana acum in…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul ICCJ in cazul directorului unei scoli din Bucuresti, acuzat ca si-a angajat fiica in cadrul unitatii de invatamant. De asemenea, in cazul unui director general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti si fost director general…