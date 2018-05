Stiri pe aceeasi tema

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, marti seara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

- EUROVISION 2018 LIVE VIDEO TVR: Marti seara, artisti din 19 tari vor urca pe scena de la Altice Arena din Lisabona, in prima semifinala a concursului: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania (in prima parte a show-ului), Armenia, Austria, Croatia,…

- Spania a inregistrat un sold negativ de 3,1% din PIB si Portugalia un deficit de 3% din PIB. In 2017, Malta (3,9%), Cipru (1,8%), Cehia (1,6%), Luxemburg (1,5%), Suedia si Germania (ambele 1,3%), Olanda (1,1%), Danemarca (1%), Bulgaria (0,9%), Grecia si Croatia (ambele 0,8%) si Lituania (0,5%)…

- Trupa The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, va avea cel de-al doilea show in semifinala cu numarul doi a competitiei cantecului european, informeaza site-ul organizatorilor. Ordinea intrarii pe scena a fost anuntata marti de catre producatorii din tara gazda, Portugalia…

- Documentul arata ca rata de incarcerare a crescut de la 115,7 la 117,1 detinuti la 100.000 de locuitori, din 2015 in 2016, dupa ce anterior scazuse in fiecare an incepand din 2012, cand era de 125,6 la 100.000 de locuitori. Aceasta rata este influentata in principal de durata sanctiunilor si a masurilor…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Studiu: 50% dintre olandezi nu se spala pe maini dupa ce merg la baie. Un sondaj Gallup, realizat in 2015, arata ca olandezii sunt cei mai puțin igenici oameni din Europa, ceea ce inseamna ca ei nu se spala la fel de des pe maini precum o fac romanii sau turcii dupa ce ies de la toaleta. Potrivit sondajului,…