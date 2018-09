REPORTAJ Tulcea: Lacul Iacobdeal, una dintre cele mai noi atracţii turistice ale judeţului Lacul Iacobdeal, situat in varful cu acelasi nume, la poalele caruia se afla satul tulcean Turcoaia, atrage tot mai multi turisti, iar proprietarii lui au inceput un proiect de amenajare si sustin ca nu vor impune taxe celor care vor sa-l viziteze.



"Varful acela de deasupra satului Turcoaia s-a numit mai intai Sesenbair, Dealul incurcat. Probabil ca era impadurit. Legenda spune ca Iacob era un barbat frumos care avea o nevasta cel putin la fel de frumoasa pe care au luat-o turcii. De durere, s-a haiducit si unde-i prindea pe turci, acolo-i si omora. Turcii au organizat o potera sa-l… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

