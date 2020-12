Doar doua unitati de cazare din Delta Dunarii sunt deschise in aceasta iarna, in conditiile in care in anii trecuti numarul pensiunilor care aveau oferte pentru sarbatorile de iarna era de cel putin sase ori mai mare, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii, Catalin Tibuleac. Situatia din aceasta iarna se explica prin reticenta turistilor in contextul crizei sanitare, una din cele doua unitati de cazare deschise avand rezervate de Craciun circa 20% din locuri, iar de Revelion circa 90%. "Avem un Craciun mai timid, avand in vedere…