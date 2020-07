Stiri pe aceeasi tema

- Printre altele, Silvia Tabusca a vorbit despre faptul ca partidele politice din Romania nu-si doresc sa stopeze fenomenul traficului de persoane, din simplul motiv ca aceste activitati infractionale genereaza uriase venituri in economia subterana, venituri care sunt ulterior directionate catre afaceri…

- Politistii de investigatii criminale din Bacau au indisponibilizat bunuri in valoare de 100.000 euro si suma de 15.000 euro, efectuand si 11 retineri, in urma unor perchezitii pe care le-au efectuat, luni, la mai multe persoane banuite ca furau motoare de barci din Suedia si apoi le vindeau in Romania,…

- Intre 2% si 3% dintre israelieni ar putea sa fi contractat noul coronavirus, majoritatea fara simptome, respectiv intre 180.000 si 270.000 de persoane, cifra de aproape 16 ori mai mare fata de totalul de 17.219 cazuri de COVID-19 confirmate prin testare in Israel, releva o cercetare serologica efectuata…

- UPDATE ora 16,45: Bilantul victimelor noului coronavirus a ajuns la 1.259! Alte sase persoane au murit din cauza noului coronavirus, bilantul total ajungand la 1.259, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. Sunt sase barbati cu varste cuprinse intre 50 si 77 de ani, din judetele Suceava, Brasov,…

- La sfarșitul lunii februarie, in Palatul Brancovenesc din Mogoșoaia s-au intalnit persoanele responsabile și implicate in promovarea și protejarea culturii tradiționale din județul Ilfov, discuțiile fiind inițiate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Ilfov,…

- Efectele pandemiei pericliteaza și viața pacienților care n-au avut niciodata contact cu coronavirusul, fie din cauza prabușirii sistemelor locale de asistența medicala, fie din cauza intreruperii procedurilor.Franța și Statele Unite, doua dintre țarile cele mai afectate de pandemie, se confrunta cu…

- Jurnalista Monica Ulmeanu, caștigatoare a premiului Pulitzer, alaturi de echipa de la Washington Post, a spus, pentru MEDIAFAX, ca, in Romania, a invațat bazele jurnalismului, adaugand ca in perioada in care a studiat la Universitatea București „și-a dat seama ce ii place și ce vrea sa faca”.Citește…

- La începutul anului 2007, Alina Mihaela Horeanu, pe atunci studenta la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, l-a cunoscut pe afaceristul Daniel Mancaș, din Botoșani. Dupa ce l-a cucerit, fata și iubitul ei, Vlad…