Traficul la punctul de granița Torfianovka – Vaalimaa crește vazand cu ochii. Suntem pe partea finlandeza a frontierei, am discutat cu mai mulți barbați din Rusia, iar cațiva au acceptat sa fie filmați. Situația se apropie de dramatism, pentru ca guvernul de la Helsinki a anunțat ca in cateva zile va inchide granița pentru turiștii ruși , iar aceasta este ultima frontiera rutiera UE deschisa acestora. Chiar și bunica mea e cu Putin. Dar nu mai pot sta. Acesta e finalul Federației Ruse in aceasta varianta. E ca o cladire care se dezintegreaza.Evgheni, compozitor: Corespondența de la Marius Margarit…