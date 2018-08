Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Boguta a facut o pasiune pentru sporturile de apa. Cu un fizic de invidiat, actorul face furori cand ajunge pe plaja, etalandu-si tatuajele. Imediat dupa ce a dat o tura pe lac calarind valurile si un wakeboard, Boguta a iesit la mal si a povestit pentru Libertatea despre pasiunile sale nautice.…

- Evenimentul zilei continua, cu ajutorul criticului literar Paul Cernat, prezentarea unor scriitori remarcabili despre care n-ați invațat niciodata la școala. Astazi - poetul suprarealist franco-roman Gherasim Luca.

- Sambata, 4 august 2018, ora 11:00, la Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad, se desfașoara c [1] , in scopul pastrarii acestuia in memoria comunitatii… ACCESUL ESTE LIBER Activitatea consta intr-o prezentare, succinta, a vietii si activitatii scriitorului; momentul este urmat de lectura publica din…

- Procurorul general Augustin Lazar a primit, din partea poetului Laurian Stanchescu, un memoriu prin care i se solicita acestuia deshumarea lui Mihai Eminescu. Potrivit unor surse judiciare, Stanchescu solicita acest lucru pentru a fi anchetate conditiile mortii poetului Mihai Eminescu. Mihai Eminescu…

- Vouchere de vacanța scoase la vanzare pe internet. Zeci de anunturi au fost postate, in ultimele saptamani, pe site-urile de comert online, numerosi bugetari fiind dispusi sa dea chiar si la jumatate de pret tichetele de concediu primite cadou, chiar daca legea interzice instrainarea acestora. Pe unul…

- La 129 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, la Ipotesti, sunt organizate, astazi, mai multe manifestari. Va fi decernat si un premiu pentru traducerea si promovarea operei poetului national. Astazi, la Ipotesti va fi decernat premiul pentru traducerea si promovarea operei eminesciene. Evenimentul…

- Dinamo și Sepsi Sfantu Gheorghe dau startul azi ultimei etape din acest sezon. Cele doua formații n-au nicio emoție privind clasarea la finalul play-out-ului. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! "Cainii" sunt primii, cu 53 de puncte și au 16 puncte peste FC Botoșani, care va termina sezonul pe locul 2 in play-out,…

- Suma totala platita, in aprilie 2018, de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 58,18 milioane de lei, valoarea medie fiind de 274,21 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In aprilie…