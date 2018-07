Renault, retragere. Anunţul economic al momentului Renault se pregateste sa paraseasca Iranul, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu acest stat si reintroducerea sanctiunilor, desi grupul francez nu vinde masini in Statele Unite, transmite Bloomberg. Operatiunile din Iran vor fi puse probabil in stand-by, pentru a se supune sanctiunilor SUA, a afirmat directorul operational al Renault, Thierry Bollore, la prezentarea rezultatelor financiare.



