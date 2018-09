Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a scris miercuri, pe Facebook, dupa ce comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a nominalizat Romania printre țarile care-și doresc distrugerea UE, ca oficialul „este un obișnuit al declarațiilor controversate, alarmiste și fara niciun fundament".„Comisarul…

