Remus Rădoi, zis ”Codiță”, a fost reținut de polițiști. ”Pune în pericol circulația pe drumurile publice” Remus Radoi, zis Codița, a fost reținut de polițiști vineri, 27 martie, dupa ce barbatul de 42 de ani, din comuna Redea, a fost surprins in trafic la volanul unui autoturism fara a avea acest drept, permisul sau fiind suspendat.Prins fara permis la un filtru ce viza respectarea restricțiilor de circulația din noua ordonanța militaraOamenii legii desfașurau o acțiune de prevenire a evenimentelor rutiere și verificare a modului de respectare a restricțiilor de circulație, avand in vedere noua ordonanța militara care prevede acest lucru, pentru a preveni raspandirea infecției cu Covid-19. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul firmelor de paza din Caracal, Remus Radoi, cunoscut drept „Codita“, a fost retinut de politisti, dupa ce acestia l-au prins pentru a treia oara, in 10 zile, conducand fara permis.

- În ciuda pandemiei care se extinde cu repeziciune, polițiștii bucureșteni, care fac munca de teren, nu au primit maști, iar manușile de protecție sunt insuficiente. Procesul verbal al unei ședințe organizare la sediul Poliției Sectorului 2 dovedește ca, în lipsa echipamentelor,…

- Omul de afaceri Remus Radoi, care controleaza firme de paza si protectie din Caracal, a fost depistat de politisti conducand, desi avea permisul suspendat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, marti seara, un barbat de 42 de ani din Redea a fost depistat in trafic,…

- Omul de afaceri Remus Radoi, care controleaza firme de paza si protectie din Caracal, a fost depistat de politisti conducand, desi avea permisul suspendat, transmite Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, marti seara, un barbat de 42 de ani din Redea a…

- In urma probatoriului administrat, in cursul zilei de ieri, politistii au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat care a incalcat masurile dispuse de ordinul de protectie. Politistii au intervenit pe strada Dragos Voda din Baia Mare, dupa ce au fost sesizati ca un barbat, impotriva…

- Trei barbați din Brașov s-au ales cu dosare penale pentru violența in familie, iar pe numele lor au fost emise ordine de protecție provizorie, dupa ce și-au lovit iubitele. Unul a facut scandal in miez de noapte, altul a luat-o la bataie pe strada, iar celalalt a uitat de ordinul de protecție și a agresat-o.…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de distrugere și au reținut un barbat de 37 de ani, din Campulung. In urma probatoriului administrat, a fost extinsa urmarirea penala și sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- In baza probatoriului administrat de politistii din Baia Sprie, marti a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore a unui barbat de 55 de ani, din Chiuzbaia, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie si incalcare a masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu.…