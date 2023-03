Stiri pe aceeasi tema

- Un tratament administrat cu ajutorul unui spray nazal impotriva migrenelor, dezvoltat de gigantul farmaceutic american Pfizer, a demonstrat efecte pozitive impotriva acestor dureri si a altor simptome, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O singura injectie cu un nou tratament antiviral impotriva COVID-19 a redus cu 50%, in cadrul unor studii clinice, riscurile de spitalizare in caz de infectare cu noul coronavirus, potrivit unui studiu publicat miercuri.

- Guvernul se alatura inițiativei de marcare a Zilei Mondiale de Lupta impotriva cancerului, prilej cu care Palatul Victoria va fi iluminat sambata seara, in portocaliu, culoare simbol a acestei campanii. Avand in vedere ca afecțiunile oncologice reprezinta a doua cauza majora a mortalitații in Romania,…

- Anual, in fiecare zi de 4 februarie, este marcata Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, cu scopul de a crește gradul de informare și de a promova cele mai eficiente și noi metode de prevenire și combatere a acestei boli. In Romania mortalitatea prin cancer este peste media UE și a crescut pentru…

- Anunțul a venit din partea guvernului britanic, iar serurile vor fi administrate pacienților aflați in stadii incipiente și tarzii și vor viza atat celulele canceroase active, cat și prevenirea revenirii acestora.BioNTech va inființa noi centre de cercetare și dezvoltare in Marea Britanie, cu un laborator…

- O terapie experimentala impotriva cancerului a funcționat la peste 70% din pacienți O noua terapie care determina sistemul imunitar sa ucida celulele canceroase din maduva osoasa a avut succes la 73% din pacienți, in doua studii clinice, potrivit cercetatorilor de la The Tisch Cancer Institute din cadrul…

- Laboratoarele americane Moderna si Merck au anuntat marti rezultate preliminare pozitive pentru vaccinul lor pe baza de ARN mesager, in curs de dezvoltare, impotriva cancerului de piele, atunci cand acesta este administrat in combinatie cu un medicament anticancer, relateaza AFP. In cadrul unui studiu…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta joi, 15 decembrie, de la ora 14.00, in curtea Primariei comunei Ogra. La caravana sunt invitate sa participe femeile din grupa de varsta 24-64 de ani, care vor beneficia de o testare gratuita Babes-Papanicolaou si HPV, in cadrul…