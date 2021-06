Stiri pe aceeasi tema

- In urma ședinței din cadrul guvernului, premierul Romaniei, Florin Cițu, a transmis noile reglementari care vor intra in vigoare de la data de 1 iunie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma ședinței de azi a Guvernului s-a decis ca toate cluburile, barurile și discotecile sa se redeschida incepand cu 1 iunie, insa doar pentru persoanele vaccinate. Se reiau, de asemenea, și concertele, dar și festivalurile, și ele in aceleași condiții de desfașurare. Iata cum vor fi organizate evenimentele…

- Un nou set de masuri de relaxare intra in vigoare de la 1 iunie, dupa cum a anunțat premierul Florin Cițu dupa ședința de guvern. De la 1 iunie intra in vigoare noi masuri de relaxare, care au fost anunțate oficial de Guvern. Principalele masuri vor fi urmatoarele, dupa cum arata Libertatea : Numarul…

- Guvernul a stabilit noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie. Incepand de luna viitoare, se reiau petrecerile private, competițiile sportive se pot desfașura cu spectatori și in spații inchise. Se redeschid cluburile și discotecile, cu program limitat, ca și locurile de joaca…

- Guvernul a decis joi relaxarea mai multor restricții incepand cu data de 1 iunie. Vor fi deschise cluburile, barurile și discotecile, la o capacitate de 50%, pentru persoanele vaccinate. De asemenea, incepand cu 1 iunie, vor putea fi organizate evenimente mari, in spațiu deschis, cu pana la 1.000 de…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta lista neoficiala cu noile masuri de relaxare discutate la Guvern pentru 1 iunie, o decizie finala fiind așteptata in aceasta seara: Activitati culturale: Maxim 1.000 persoane, la o distanta de 2 metri patrati, pe baza de vaccin, test sau dovada vindecariiOrganizatorul…

- "Eu sustin ca pentru cazurile si situatiile in care exista risc redus, risc care este documentat de catre medicul de medicina a muncii, se pot lua astfel de masuri, precum limitarea purtarii mastii in interior. Dar, de asemenea, sustin ca masurile de relaxare trebuie luate treptat, asa incat fiecare…

- Controalele se vor face in continuare acolo unde restricțiile se mențin , anunța ministrul de Interne. Masurile au in vedere o relaxare prudenta, nu una totala „Astazi nu vorbim despre o relaxare totala, vorbim despre o relaxare prudenta si in continuare ii indemn pe romani sa respecte toate masurile…