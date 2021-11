Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea a precizat ca a inspectat fermele de pasari dupa ce a primit informatii cu privire la cresterea ratei deceselor si scaderea consumului de nutret, relateaza Agerpres. Mai mult decat atat, instituția a anuțat ca procedurile de sacrificare pentru aproximativ 14.500 de rate si 19.500 de gaini…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca nu crede ca se poate confirma o dezangajare a SUA fata de Europa de sud-est si nici de angajamentele pe care americanii le-au asumat in cadrul NATO. Audiat pentru funcția de ministru de Externe, Dan Barna, a explicat ca, de fapt, SUA ”și-au…

- Americanii au alocat 225 de milioane de dolari pentru bazele militare din Romania. Acest subiect a fost abordat cu prilejul vizitei la București a secretarului Apararii al SUA, Lloyd Austin. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, și ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, s-au intalnit ieri, la…

- Dan Barna, propus pentru Ministerul Afacerilor Externe in guvernul USR-Cioloș, a facut o declarație controversata in timpul audierii din comisia de specialitate a Parlamentului, unde a acuzat SUA ca și-ar fi luat mana in mod formal de pe Europa de Est. „Vreau sa iau cateva elemente punctuale.…

- Nu mai puțin de 20 de porci au fost recrutați de membri ai aeroportului Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, pentru a reduce numarul de ciocniri ale avioanelor de pasari și a ține gaștele departe de terenurile agricole intre piste, relateaza BBC . Porcii au fost aduși…

- Aproape 20% din speciile de pasari din Europa sunt amenintate cu disparitia, a anuntat joi NABU, un ONG german care militeaza pentru protejarea naturii, citand un studiu realizat de organizatia BirdLife International, informeaza Agerpres . Studiul a plasat 110 dintre cele 544 de specii pentru care au…

- Un aeroport din Olanda a angajat o patrula a purceilor pentru a reduce coliziunile dintre pasari și avioane. 20 de purcei au fost angajați de un aeroport din Olanda pentru a alunga pasarile care pun in pericol siguranța pasagerilor din avioane, dupa ce se lovesc de aeronave. Angajații porcini vor avea…

- Borgros este o pasare de talie mica, cunoscuta la noi și sub numele de cireșar. Numele de botgros vine, așa cum este evident, de la grosimea și puterea pe care ciocul acestei pasari le are. Descopera lucruri interesante despre pasarea botgros:Ce este și cum arata botgrosBotgros sau cireșar este o specie…